Воздушную тревогу объявили по всей Украине утром 28 июля

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу утром 28 июля. Соответствующая информация следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве, Ровненской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской, Винницкой, Черниговской, Харьковской, Одесской областях в 07:51 по московскому времени.

Спустя минуту сигнал прозвучал на всей территории Украины.

Накануне на территории Украины также объявляли воздушную тревогу. Сигнал прозвучал в Киеве и ряде других областей страны.

Позже на территории украинской столицы прозвучали взрывы. Мэр Виталий Кличко заявил, что детонация связана с работой системы противовоздушной обороны.