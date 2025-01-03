Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Сигналы воздушной тревоги сработали во всех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ведомства, сирены сработали в 14:42 по московскому времени.

Также военные выпустили предупреждение для администрации и жителей города Сумы о возможном ударе беспилотников.

Воздушные силы ВСУ объявили, что причиной объявления тревоги стал взлет российского истребителя МиГ-31К. Это обновленный военный самолет, оснащенный комплексом с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой.

Воздушную тревогу во всех областях Украины объявляют второй день подряд. В минувший четверг, 2 января, сигналы о возможных ударах сработали в 15:20 по всей стране. Причиной стало предупреждение о возможном ударе баллистического вооружения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к новому удару баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Украине в качестве ответа на обстрел курского города Льгова.