Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Сигналы воздушной тревоги сработали во всех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ведомства, сирены сработали в 14:42 по московскому времени.
Воздушные силы ВСУ объявили, что причиной объявления тревоги стал взлет российского истребителя МиГ-31К. Это обновленный военный самолет, оснащенный комплексом с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой.
Также военные выпустили предупреждение для администрации и жителей города Сумы о возможном ударе беспилотников.
Воздушную тревогу во всех областях Украины объявляют второй день подряд. В минувший четверг, 2 января, сигналы о возможных ударах сработали в 15:20 по всей стране. Причиной стало предупреждение о возможном ударе баллистического вооружения.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к новому удару баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Украине в качестве ответа на обстрел курского города Льгова.
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