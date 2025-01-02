Воздушную тревогут объявили на всей территории Украины

Воздушные силы ВСУ заявили об угрозе применения баллистического вооружения по всей территории страны.
В конце декабря президент России Владимир Путин не исключил нового применения баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по территории Украины. Так он прокомментировал обстрел курского города Льгова.
Глава государства подчеркнул, что Россия всегда отвечает зеркально на удары по своей территории.
«Мы не исключаем возможности применения и сегодня, и завтра, если будет такая необходимость», — заявил Путин.
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