Украинское руководство не платит солдатам 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Сумской области уже два месяца. Об этом заявил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде подтверждаются случаи невыплаты военнослужащим денежного довольствия. Некоторым не выплачивают его уже на протяжении двух месяцев», — заявил собеседник журналистов.

Ранее бывший боец украинской армии позывным Мавик, перешедший на сторону России в отряд Александра Матросова, заявил, что правительство Украины специально скрывает настоящие данные о потерях. По его словам, власти страны не хотят отправлять положенные выплаты родным погибших.

Как отметил глава Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, один день боевых действий обходится стране в 172 миллиона долларов. Украина не выдерживает такую финансовую нагрузку без западных кураторов.