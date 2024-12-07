Военные чиновники взяли Чернигов в заложники и вынудили мэра уволиться

Ломако сообщил, что из-за угроз подал в отставку с поста и. о. мэра Чернигова

Назначенная офисом президента Украины военная администрация заблокировала работу городских властей Чернигова и вынудила руководителя уйти в отставку. Исполняющий обязанности мэра, секретарь горсовета Александр Ломако сообщил об этом в Telegram-канале .

По его словам, руководство в Киеве приказало военной администрации ничего не подписывать. Из-за этого в Чернигове остановилась работа общественного транспорта, едва не сорвался отопительный сезон, заблокировано строительство оборонительных сооружений. Ломако заявил, что чиновники буквально взяли город в заложники.

«Их условия — Ломако должен уйти с избранной должности. Мне передали простыми словами: если я этого не сделаю, они погрузят город в хаос. <…> И я бы не поверил, что они на такое способны, если бы такого уже не происходило раньше», — сказал он.

Чиновник подал заявление об освобождении от должности секретаря горсовета и попросил рассмотреть его на ближайшей сессии. Он заявил, что сделал это в обмен на принятие бюджета на 2025 год, обеспечение домов теплом и электричеством, реализацию программ восстановления.

На грани увольнения, по информации местных СМИ, оказался министр обороны Украины Рустем Умеров. Из-за скандала с производством бракованных боеприпасов его вызвали на объяснение в Верховную раду.