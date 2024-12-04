После скандала с бракованными минами главу Минобороны Украины вызвали на ковер

Железняк: министра обороны Украины Умерова вызвали в Раду после скандала

Лишь одна из 10 произведенных на Украине мин могла взрываться. Из-за скандала вокруг госзаказа министра обороны Рустема Умерова вызвали в Верховную раду, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале .

«В Раду вызвали министра оборону Рустема Умерова по поводу скандалов об оборонных заказах, в частности мин», — написал он.

Железняк сообщил, что идею заслушать министра поддержали 153 депутата вместо 150 минимально необходимых. Он не уточнил, когда именно Умеров ответит на вопросы парламентариев.

Расследование о производстве неисправных вооружений провело издание «Зеркало недели». По его информации, предприятие «Укроборонпром» за государственный счет выпустило бракованные боеприпасы. Лишь одна из поставленных мин взрывалась.

Украинские военные получили некачественное оружие не только от собственных производителей, но и с Запада. Италия передала им неисправные самоходные артиллерийские установки M109L, а Болгария — ракеты для С-300.