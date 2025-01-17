Военные базы и склады Великобритании могут появиться на Украине

Великобритания может разместить на Украине военные базы и объекты оборонной инфраструктуры. Информация об этом появилась в тексте договора о столетнем партнерстве между государствами, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

Согласно документу, британские власти рассмотрят варианты размещения военных баз, логистических складов, хранилищ военного оборудования и военных резервных запасов.

«Эти объекты могут быть использованы для укрепления собственных оборонных возможностей в случае существенной военной угрозы», — сообщили в правительстве.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, подписали соглашение о столетнем партнерстве между странами 16 января.

Известно, что стороны подписали документ во время рабочего визита Стармера в Киев. По подписанному договору, Великобритания планирует расширить программу подготовки украинских военных и развивать сотрудничество в оборонной сфере.

Ранее МИД Британии заявил, что Запад будет помогать Украине как минимум до 2026 года.