Военкомы в Харькове пытались протаранить велосипедиста на машинах

В Харькове сотрудники ТЦК преследовали велосипедиста на трех автомобилях, пытаясь его остановить. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны» .

«Охота работников ТЦК на велосипедиста в Харькове. Его „загоняют“ как минимум три машины», — отметили в публикации.

Судя по размещенным кадрам, три автомобиля ехали за мужчиной, который передвигался на велосипеде. Военкомы специально пытались создать аварийную ситуацию на проезжей части, чтобы протаранить его.

Украинец несколько раз избежал лобового столкновения с машинами. Однако водители продолжали ехать на таран, тогда велосипедист резко сменил траекторию и смог скрыться от преследования.

На Украине мужчинам призывного возраста приходится совершать разные поступки, чтобы избежать мобилизации. Житель Ивано-Франковска укусил за ногу военкома, чтобы помешать «бусификации». Также сообщалось о случае, когда украинка спасла своего мужа от сотрудников ТЦК, пригрозив выстрелом из ружья.