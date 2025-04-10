Украинец укусил сотрудника ТЦК за ногу

В Ивано-Франковске мужчина укусил за ногу военкома, попытавшись избежать мобилизации. Об этом городской ТЦК сообщил в Facebook*.

Сотрудники ТЦК остановили 37-летнего мужчину, но тот отказался предъявить им военно-учетные документы. После этого украинец стал отбиваться от военкомов и укусил одного из них за ногу.

В итоге мужчину удалось задержать и доставить в военкомат. В ТЦК напомнили, что военкомы имеют право применять силу против граждан, оказывающих сопротивление.

До этого в Ровенской области военкомы принудительно мобилизовали украинца, который вышел на прогулку с грудным ребенком. Сотрудники ТЦК бросили коляску на тротуаре, а младенца увезли вместе с отцом.

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