Украина превращается в концлагерь, в топку которого отправляют все новое мясо. Новобранцев для ВСУ заманивают всеми возможными способами, а когда они упираются, силой грузят в автобусы, как это произошло на последнем концерте украинской группы «Океан Эльзы». Об этом в своей колонке для Telegram-канала 360.ru написал автор Telegram-канала «Голос Мордора» .

«Не сдамся без боя»

Помните один из бандеровских хитов, написанный группой «Океан Эльзы», «Я не сдамся без боя»? Вчера был хороший повод его припомнить. Да даже целых два повода!

Сначала в Киеве происходит дорожно-транспортное происшествие, виновник предлагает всем деньги и заявляет, что сейчас все решит, потому что он из того самого «Океана Эльзы». То есть работает в коллективе того самого Вакарчука, который даже стал политиком и всегда изображал из себя борца с коррупцией. А тут вот такое…

А вечером произошло еще одно событие. На концерт того самого «Океана Эльзы» пришли полицейские и военкомы и начали активно паковать и бусифицировать поклонников группы. Для дальнейшей отправки на фронт. Чтоб «не сдавались без боя», наверное. Разумеется, народ был недоволен.

Режим Зеленского нуждается в мясе

Не сдаваться без боя на Украине хотят не только лишь все, если говорить лексикой известного мэра Киева. А мясо режиму [президента Украины Владимира] Зеленского необходимо, оно жизненно важно. Этот режим питается мясом и держится только на мясе. А оно, это мясо, само не очень хочет лезть в мясорубку. Нет, воли к сопротивлению особой тоже нет, так что о бунте речи не идет, но мясо прячется и убегает. И режим прибегает к различным ухищрениям, порой довольно забавным.

В Польше украинцам, вступившим в Легион, предлагают выиграть iPad. Вступили пока человек триста, и кто-то станет счастливым обладателем заморского девайса. А остальные — костьми где-нибудь под Славянском. Впрочем, и счастливый обладатель тоже вряд ли долго будет смотреть порнушку в HD-качестве, его ожидает та же судьба.

Пенсионерам тоже предлагают вступить в ВСУ. Тут бонусы покруче — целая путевка в санаторий или телевизор с большой диагональю. Очень заманчиво, кто-то ведь и пойдет.

В общем, страна лжи и ненависти окончательно превращается в концлагерь. И в его печи забирают тех, кто думал, что его никогда не заберут, как посетители концерта Вакарчука, которые наверняка хором пели «Я не сдамся без боя».

Ну что же, теперь будет шанс показать это на практике. Но что-то мне подсказывает, что в реальности все будет не так красиво, как поет Вакарчук. Кстати, он тоже по возрасту подходит под мобилизацию.