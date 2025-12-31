Военкомы ТЦК избили женщин в Кривом Роге

В Кривом Роге несколько женщин пытались перекрыть дорогу машине с сотрудниками территориального центра комплектования и соцподдержки. За это военкомы избили их. Видео потасовки показало издание «Страна.ua» .

Мужчины расчищали дорогу от пней и бревен, которые мешали проехать легковому авто. По информации журналистов, попавшие в объектив женщины пытались заблокировать военкомам путь.

Когда машина тронулась, они некоторые из них продолжили стоять на дороге. За это один из мужчин растолкал украинок и несколько раз ударил одну из них.

Принудительная мобилизация в Вооруженные силы Украины ведется по всей стране. Омбудсмен Дмитрий Лубинец признал, что в некоторых случаях доходило до расправы. Верховная рада рассмотрит законопроект о расширении сети ТЦК через открытие пунктов в селах и поселках.