На Украине признали факты расправы над мобилизованными в ТЦК
Украинский омбудсмен Лубинец подтвердил убийства мобилизованных в ТЦК
Сотрудники территориальных центров комплектования убивают схваченных мобилизованных. С таким заявлением выступил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью журналисту Дмитрию Гордону*.
Украинский омбудсмен подчеркнул, что ему известно несколько таких случаев, один из которых он взял под личный контроль.
Лубинец пояснил, что остановленный сотрудниками территориального центра комплектования не сопротивлялся и согласился пройти с ними. Отказываться от несения военной службы он не собирался.
«То есть человек физические сам пришел, не был «бусифицирован». На следующий день родные получают звонок из больницы: «Ваш [родственник] в больнице, мы сделали трепанацию черепа, человек умер», — рассказал омбудсмен.
По его словам, такая система мобилизации вызвала ответные действия со стороны простых граждан, которые начали поджигать автомобили военных и нападать на сотрудников ТЦК.
Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о полном провале объявленной в стране мобилизации.
По его словам ответственные за набор в ВСУ переоценили свои возможности и вместо грамотной медийной компании только разозлили все население.
*Признан в России иностранным агентом и включен в перечень террористов и экстремистов.