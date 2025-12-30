Сотрудники территориальных центров комплектования убивают схваченных мобилизованных. С таким заявлением выступил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью журналисту Дмитрию Гордону *.

Украинский омбудсмен подчеркнул, что ему известно несколько таких случаев, один из которых он взял под личный контроль.

Лубинец пояснил, что остановленный сотрудниками территориального центра комплектования не сопротивлялся и согласился пройти с ними. Отказываться от несения военной службы он не собирался.

«То есть человек физические сам пришел, не был «бусифицирован». На следующий день родные получают звонок из больницы: «Ваш [родственник] в больнице, мы сделали трепанацию черепа, человек умер», — рассказал омбудсмен.

По его словам, такая система мобилизации вызвала ответные действия со стороны простых граждан, которые начали поджигать автомобили военных и нападать на сотрудников ТЦК.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о полном провале объявленной в стране мобилизации.

По его словам ответственные за набор в ВСУ переоценили свои возможности и вместо грамотной медийной компании только разозлили все население.

*Признан в России иностранным агентом и включен в перечень террористов и экстремистов.