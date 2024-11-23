Военкомы похитили украинца во время прогулки с собакой

В Тернополе военкомы избили мужчину и увезли в ТЦК. Собака, которую он выгуливал, осталась на улице. Об этом сообщило издание «Страна.ua» .

Сначала к мужчине, по словам очевидцев, подошел человек в форме, затем подоспели двое в гражданском. Помощники военкома повалили украинца на землю у дороги, избили на глазах у прохожих и затолкали в машину ТЦК.

Во время «силовой мобилизации» неподалеку стояли женщины, боясь пройти. Одна машина, проезжая мимо компании, замедлила ход. Остальные умчали подальше от места происшествия. Собака так и осталась у дороги после того, как ее хозяина увезли.

Жителю города Полонное в Хмельницкой области удалось отбиться от военкомов. Сначала он предложил им взятку, а когда сотрудники ТЦК отказались, прыснул в них слезоточивым газом и сбежал. За это ему грозит уголовное наказание.