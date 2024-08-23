Взрывы прогремели в подконтрольной Украине части Запорожской области

В подконтрольной Украине части Запорожской области прогремели взрывы. Об этом сообщил «глава украинской областной военной администрации» (ОВА) Иван Федоров в Telegram-канале.

В результате взрывов некоторые объекты инфраструктуры получили повреждения.

«В течение суток <…> 310 раз били по 12 населенным пунктам Запорожской области», — написал Федоров.

По его словам, взрывы прозвучали в Гуляйполе, Орехове, Пятихатках, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Работине, Малиновке, Полтавке, Успеновке и Преображенке.

Ночью 23 августа в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. В Черкасской области прогремел взрыв, сообщил RT.

Несколько дней назад Вооруженные силы России ударили по нефтехранилищу в Тернополе. Атака произошла во время заполнения железнодорожных цистерн, сообщил подпольщик Сергей Лебедев.