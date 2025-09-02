Во львовском соборе началось прощание с Парубием

Желающие проводить в последний путь бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия собрались в соборе Святого Юра во Львове. Об этом сообщила украинская служба Би-би-си.

Траурная церемония началась в 11:00 по местному времени (совпадает с московским). На мероприятие пришли родственники, друзья и коллеги покойного.

Похороны политика состоятся в 12:00, а в 19:00 — парастас (заупокойное богослужение). Также в 13:30 на главной львовской площади Рынок пройдет общегородская церемония прощания.

Парубия застрелили во Франковском районе Львова 30 августа. К расследованию убийства привлекли следственно-оперативные группы Главного следственного управления Национальной полиции, Службы безопасности Украины и других ведомств.

Позже в Сети появилась видеозапись с подозреваемым. Камеры засняли мужчину с желтой сумкой и оружием. Прокуратура республики опубликовала фото подозреваемого. Им оказался 52-летний житель Львова, сообщил RT.