Во Львове задержали очередного стрелка

Во Львове местный житель устроил стрельбу из пневматического пистолета недалеко от места убийства бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом сообщил Telegram-канал украинского телеканала ТСН .

По данным канала, на место прибыли бригады скорой помощи и полицейские. Вечером 31 августа между ним и еще двумя мужчинами возник конфликт. В результате задержанный трижды выстрелил из пневматического пистолета в их сторону. Во время стрельбы никто не пострадал.

Стрелка до прибытия полиции задержали прохожие. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее на Украине сообщили новые подробности по делу об убийстве Парубия. Выяснилось, что киллер подумал пути отхода, вычислив слепые зоны для камер и надев шлем.