Появились подробности расследования убийства Парубия

Проанализировав записи с камер видеонаблюдения во Львове, силовики пришли к выводу, что киллер экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия заранее продумал пути отхода. Шлем помешал установить личность убийцы, сообщило издание «Страна.ua» .

Расследование убийства Парубия ведется в трех направлениях. Первым делом силовики выяснили, что киллер вычислил слепые зоны и скрылся с места преступления через них. В месте, недосягаемом для камер видеонаблюдения, он переоделся, оставил электровелосипед и ушел.

«При этом по тем фото и видео, которые уже публиковались, идентифицировать киллера невозможно — лицо полностью закрывал шлем», — сообщил инсайдер.

Вторая задача следователей — выяснить, как он получил одежду курьера и средство передвижения. Они проверят, работал ли он в доставке, проанализируют заявления о краже и объявления о продаже электровелосипеда и формы.

Третьим направлением стала проверка биллинга. Правоохранители рассчитывают узнать, чьи номера работали около места преступления и выключись незадолго либо сразу после убийства.

Парубий известен как один из лидеров Майдана. Его убили восемью выстрелами 30 августа в Сыховском районе Львова.