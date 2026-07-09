Во Львове вспыхнул массовый бунт против ТЦК

Массовый бунт против ТЦК вспыхнул на улицах Львова. Протестующие перевернули автомобиль военкомов, сообщили украинские телеграм-каналы.

Люди окружили машину сотрудников центра комплектования, начали ее раскачивать и под одобрительные возгласы толпы перевернули машину. Собравшиеся скандировали «позор» в адрес военкомов.

По данным местных каналов, причиной всплеска стала попытка принудительно мобилизовать жителя Львова — 20-летнего парня избили при задержании.

В конце июня сотрудники ТЦК и полиции в Черновицкой области избили мужчину, сломав ему шейку бедра. Мужчине установили группу инвалидности, сообщил уполномоченный по правам человека при Верховной Раде Дмитрий Лубинец. Уголовное дело возбудили только после вмешательства омбудсмена.