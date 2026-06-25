На Украине сотрудники ТЦК и полиции избили мужчину до перелома шейки бедра

Сотрудники ТЦК и полиции в Черновицкой области избили мужчину, сломав ему шейку бедра. Об этом написал в телеграм-канале уполномоченный по правам человека при Верховной Раде Дмитрий Лубинец.

«Последствия оказались чрезвычайно серьезными: мужчине установили группу инвалидности», — рассказал омбудсмен.

По его словам, правоохранительные органы долго отказывались возбуждать уголовное дело и сделали это только после вмешательства уполномоченного, который отправил в Черновцы своего представителя. Лубинец подчеркнул, что никакие нужды государства не могут оправдывать безнаказанности сотрудников ТЦК и нарушения прав человека.

Ранее в Николаевской области сотрудник военкомата избил подростка-инвалида, страдающего сахарным диабетом, чтобы мобилизовать его отца.