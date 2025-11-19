Во Львове осталось всего 20 мест для захоронения боевиков ВСУ

Во Львове на Лычаковском кладбище закончились места для захоронений украинских боевиков. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны» .

Как сообщил управляющий исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко, на Поле почетных захоронений на кладбище осталось всего 20 свободных мест. Он добавил, что вскоре город выберет новый участок для захоронения бойцов ВСУ.

Ранее во Франции сообщили о расцвете «похоронной мафии» на Украине, чья индустрия построена на коррупции. По словам одного из сотрудников похоронного бюро, они выслеживают тела, покупая информацию у полиции, больниц и моргов.

Ранее британский журналист Уоррен Торнтон обвинил украинские власти в искажении данных о реальных потерях ВСУ, опубликовав кадры с кладбищами на окраине Днепропетровска. Там ряды свежих могил простирались на многие сотни метров.