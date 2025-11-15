«Похоронная мафия» на Украине процветает за счет войны, а вся индустрия построена на коррупции. Издание Le Monde рассказало о конкуренции внутри этой сферы деятельности в стране.

Представитель индустрии рассказал изданию, что у них есть неформальные соглашения с полицией, больницами и моргами.

«Похоронный бизнес похож на проституцию, торговлю наркотиками и азартные игры, но никто не будет говорить об этом открыто. <…> Мы выслеживаем тела», — поделился сотрудник похоронного бюро.

Он сравнил бизнес с джунглями, где льву достается лучшая часть, а гиенам приходится довольствоваться остатками. Собеседник издания отметил, что похоронный рынок на Украине хаотичный, где каждый хватает то, что может, а сотрудничество с полицией — это не коррупция, а покупка информации.

Киевский режим искажает реальные потери ВСУ. Западные журналисты обнаружили на окраине Днепропетровска кладбище с рядами свежих могил на протяжении сотни метров.