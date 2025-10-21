Власти Украины значительно искажают данные о реальных потерях личного состава ВСУ. Об этом в социальной сети X сообщил британский журналист Уоррен Торнтон.

Он опубликовал кадры с украинскими кладбищами на окраине Днепропетровска, ряды вырытых ям простираются на многие сотни метров.

«На окраине Днепропетровска — аккуратные ряды свежих могил. Счет ведут не люди, а смерть», — написал он.

Торнтон добавил, что такие захоронения уже появляются в подконтрольных ВСУ Харькове, Черкассах и Запорожье. На многих могилах видны таблички без имен и дат, содержащие только подпись «Временно неопознанный защитник Украины» и номер участка.

Журналист констатировал, что киевские власти говорят об «умеренных потерях» ВСУ, закрывая глаза на неудобную правду о переполненности кладбищ и моргов.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов ранее предрек Украине демографическую катастрофу.