Днем в субботу, 14 декабря, в центре Днепропетровска произошел взрыв, погиб человек. Бывший депутат Верховной рады, политолог Спиридон Килинкаров в беседе с изданием «Абзац» предположил, что организатором атаки могла выступить местная мафия.

По словам Килинкарова, мафия Днепропетровска оказывает влияние на экономическую политику всей Украины.

«Причиной взрыва могут быть коррупционные схемы, которые там реализовывались. Возможно, кто-то кому-то задолжал. Днепропетровск — город с огромным количеством мошеннических кол-центров, которые дают очень высокую рентабельность. Не исключено, что это внутренние разборки, связанные с этим бизнесом», — объяснил Килинкаров.

Ранее действующий депутат Рады Бужанский назвал произошедшее терактом. Взрыв прогремел рядом с областным территориальным центром комплектования (ТЦК, аналог военкомата — прим. ред.). Предварительно, взорвался автомобиль, среди раненых — двое полицейских. Все пострадавшие госпитализированы.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа местной полиции, взрывотехники и криминалистическая лаборатория. Нацполиция Украины пока версию о теракте официально не подтверждала.

Днепропетровск называли столицей телефонного мошенничества и в российской Государственной думе. Такое мнение высказывал депутат Немкин.