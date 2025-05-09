После Майдана на Украине торжественное шествие на улицах Купянска в День Победы пришлось заменить на просмотр дома трансляции с Красной площади. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал уроженец этого города.

Мужчину зовут Роман. Сейчас он живет в Краснодаре — переехал туда после начала специальной военной операции. До 2014 года вместе с семьей всегда ходил на парад, а потом — после госпереворота — все стало иначе.

«В детстве, помню, с дедушкой выходили на парад, он по форме был одет, танкист. После 2014-го начали запрещать георгиевские ленточки, и праздник превратился в более домашний, с дедушкой и бабушкой и парадом на Красной площади по телевизору», — сказал собеседник агентства.

В Краснодаре мужчина празднует День Победы со своим сыном Сашей. Это семейная традиция, подчеркнул он.

Переселенка из Херсона Галина Прокофьевна рассказала, что до 2014-го помогала организовывать шествия в День Победы, но после Майдана это стало невозможно: на улицы выходили «националисты из Львова». Вместе с тем, продолжила она, жители все равно пытались отмечать 9 Мая, навещали ветеранов.

«Я так рада, что сейчас вновь могу отметить праздник по-настоящему!» — добавила она.