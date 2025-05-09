Главное событие 9 Мая — от подготовки до шествия. Прямая трансляция парада Победы в Москве

Парад Победы завершился на Красной площади в Москве

Россия встретила День Победы. На Красной площади Москвы началась подготовка к главному событию — параду Победы. 360.ru запустил самую раннюю прямую трансляцию, чтобы зрители не пропустили ничего важного в этот памятный день.

На время подготовки редакция провела свое шествие «Бессмертного полка», а сотрудники поделились личными семейными архивами. Основное событие началось в 10:00.

По главной площади столицы прошли парадные расчеты из более чем 10 стран мира. Мощь и силу российского оружия продемонстрировали войска ВС России.

Военных приветствовали 29 глав делегаций иностранных государств, генеральные секретари международных организаций, руководители посольств и оборонных ведомств, но главными стали ветераны. Именно они 80 лет назад принесли Победу и сохранили человечество.