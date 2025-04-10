Власти Украины назвали свою красную линию на переговорах

Киевские власти не намерены обсуждать вопрос ограничения численности ВСУ в рамках переговорах об урегулировании конфликта. Об этом в интервью агентству Reuters заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Павел Палиса.

«Это принципиальная позиция Украины — никто <…> не будет диктовать, какие вооруженные силы она должна иметь», — сказал он.

Украинский чиновник также подчеркнул, что обсуждение введения ограничений по размерам Вооруженных сил Украины или их общей боеготовности станет красной линией на переговорах об урегулировании конфликта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин остается готов к мирным переговорам и ищет пути мирного разрешения украинского конфликта.

Постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя также подчеркнул, что Россия не позволит никому обманывать ее в переговорах по урегулированию украинского кризиса.