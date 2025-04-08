Россия не даст использовать переговоры для укрепления потенциала Украины

Россия не позволит никому обманывать ее в переговорах по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя, сообщило РИА «Новости».

«Мы готовы к соответствующему серьезному и практическому диалогу, но не позволим <…> использовать этот переговорный процесс в интересах укрепления военного потенциала киевского режима», — сказал он.

Небензя подчеркнул, что никакие договоренности с группой лиц, узурпировавшей власть на Украине, невозможны, а также выразил надежду, что американские коллеги это осознают.

Ранее стало известно, что российскую делегацию на переговорах с США в Стамбуле возглавит новый посол Александр Дарчиев. Главой американской делегации выступит Соната Коултер, занимающая должность заместителя госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии.