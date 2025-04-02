Президент России Владимир Путин остается готов к мирным переговорам и ищет пути мирного разрешения украинского конфликта. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введет дополнительные пошлины на экспорт нефти из России, если не будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта на территории Украины.

«Здесь я не хотел бы комментировать ничего, за исключением того, что президент Путин остается открытым к мирным переговорам, президент Путин остается открытым к поискам украинского урегулирования политико-дипломатическими методами», — сказал Песков.

Президент США Дональд Трамп недоволен позицией лидеров России и Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Ранее половина сенаторов США заявили, что готовы ужесточить санкции против России. И законодатели уточнили, что меры включают 500%-ные пошлины на импорт товаров из стран, закупающих российские энергоресурсы: нефть, газ и уран.