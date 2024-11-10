Уехавшего в командировку киевлянина похитили военкомы и отправили в подвал

«Политика страны»: сотрудники ТЦК похитили киевлянина и поместили его в подвал

Сотрудники Территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине) похитили приехавшего в командировку в Ивано-Франковскую область киевлянина и поместили его в подвал. Об этом со ссылкой на супругу похищенного сообщил Telegram-канал «Политика страны» .

Собеседница журналистов пояснила, что муж уехал еще 2 ноября. После этого она не могла с ним связаться несколько дней, пока он не позвонил ей с незнакомого номера. Мужчина сообщил, что его вместе с другими людьми держат в подвале без еды и воды и принуждают подписать документы для мобилизации.

Он подчеркнул, что сотрудники ТЦК регулярно издеваются над задержанными и избивают их.

После принятия Верховной радой Украины нового закона о мобилизации сотрудники территориальных центров комплектования начали настоящую охоту на мужчин во всех городах страны.

Людей для проверки наличия брони останавливали в торговых центрах и спортивных клубах. Свою работу сотрудники сопровождают заявлениями об уголовной ответственности за уклонение от военной службы.

Самым резонансным случаем стал визит сотрудников киевского территориального центра комплектования на концерт группы «Океан Эльзы». Силовики подогнали к зданию Дворца спорта автобусы, куда массово погрузили всех задержанных мужчин.