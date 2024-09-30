Визит Зеленского в США назвали непростым

«Это был очень непростой, но очень важный <…> по содержанию и по времени визит», — заявил он.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, в свою очередь, назвал визит Зеленского в США абсурдом. Он считает, что глава киевского режима «обложен красными флажками» и уже не знает, куда ему бежать и что делать.

А депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что после «не слишком удачного корпоратива», как он назвал визит Зеленского, российская армия только нарастит натиск на поле боя. При этом он заявил, что украинский лидер ради пиара пожертвовал самыми подготовленными военными.