Дубинский: после провала Зеленского в США ВС России увеличат натиск на фронте

После провального визита президента Украины Владимира Зеленского в США российская армия нарастит натиск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его мнению, поездка украинского лидера и главы офиса Зеленского Андрея Ермака в Соединенные Штаты стала «не слишком удачным корпоративом». Дубинский выразил уверенность, что в ближайшее время произойдет увеличение давления со стороны российских военных на поле боя.

«При этом также очевидно, что идиотские решения положили лучшие бригады <…> ради пиара», — отметил он

Депутат Рады также считает, что руководство киевского режима теперь «будет закрывать» фронт насильно мобилизованными.

Президент Сербии Александр Вучич ранее предположил, что урегулирование у конфликта на Украине пойдет по корейскому сценарию. Однако на разрешение кризиса понадобится несколько десятилетий.