На Украине действия Зеленского назвали абсурдными

Соскин: обложенный красными флажками Зеленский не знает, что ему делать

Фото: РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский не может самостоятельно проводить политику по всем направлениям. Он уже не знает, что делать, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTubе.

«Зеленский фактически обложен красными флажками, и он мечется, не знает, что ему уже делать. Он такое натворил, что уже вообще непонятно, куда бежать и что делать», — отметил он.

По мнению Соскина, на сегодняшний день у Зеленского нет возможности двигаться свободно во всех направлениях. Он назвал визит главы киевского режима в США абсурдом.

Экс-советник счел, что в таких условиях Украины не может функционировать, поэтому «будет развал государства».

Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что президент Украины хочет, чтобы страны НАТО напрямую участвовали в боевых действиях с Россией. Министр назвал бессмысленными попытки воевать до победы с ядерной державой, каковой является РФ.

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