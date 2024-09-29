Соскин: обложенный красными флажками Зеленский не знает, что ему делать

Президент Украины Владимир Зеленский не может самостоятельно проводить политику по всем направлениям. Он уже не знает, что делать, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTubе.

«Зеленский фактически обложен красными флажками, и он мечется, не знает, что ему уже делать. Он такое натворил, что уже вообще непонятно, куда бежать и что делать», — отметил он.

По мнению Соскина, на сегодняшний день у Зеленского нет возможности двигаться свободно во всех направлениях. Он назвал визит главы киевского режима в США абсурдом.

Экс-советник счел, что в таких условиях Украины не может функционировать, поэтому «будет развал государства».

Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что президент Украины хочет, чтобы страны НАТО напрямую участвовали в боевых действиях с Россией. Министр назвал бессмысленными попытки воевать до победы с ядерной державой, каковой является РФ.