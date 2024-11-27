Вилами по воде. Трамп 10 раз передумает о назначении Келлога спецпосланником по Украине

Политолог Блохин: назначение Келлога посланником США по Украине ничего не значит

Назначение Кита Келлога специальным посланником США по Украине пока ничего не значит. Необходимо дождаться конкретных политических шагов со стороны Дональда Трампа после его инаугурации, заявил 360.ru политолог-американист, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Что значит назначен? Во-первых, все это, как говорят в народе, вилами по воде. На самом деле, пока еще ничего не значит, потому что Трамп придет [к власти] еще через два месяца. Он еще 10 раз все эти кандидатуры поменяет в голове в своей, то есть еще 10 раз поменяет мнение», — считает эксперт.

При этом каждую кандидатуру должен согласовать конгресс, напомнил политолог. По его словам, сейчас Трамп прощупывает информационное пространство.

«Надо дождаться реальных политических шагов. <…> И плюс кандидаты должны быть согласованы конгрессом. Мало ли что считает Трамп. Они должны понравиться американскому истеблишменту», — подчеркнул Блохин.

Он добавил, что Келлог не является каким-то мастодонтом. Более авторитетной кандидатурой считается Ричард Гренелл.

«Каждую неделю одно и то же, разные кандидаты. [Трамп] тасует их, как карты в карточной игре», — заключил политолог.

Трамп в своей соцсети Truth Social заявил о назначении Келлога спецпосланником США по Украине. Политик заявил о выдающейся военной и деловой карьере кандидата на этот пост. Сам Келлог ранее заявил, что новая администрация США должна налаживать отношения с Россией через договоренности, а не санкции.