Вилами по воде. Трамп 10 раз передумает о назначении Келлога спецпосланником по Украине

Политолог Блохин: назначение Келлога посланником США по Украине ничего не значит

Фото: Pxhere

Назначение Кита Келлога специальным посланником США по Украине пока ничего не значит. Необходимо дождаться конкретных политических шагов со стороны Дональда Трампа после его инаугурации, заявил 360.ru политолог-американист, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Что значит назначен? Во-первых, все это, как говорят в народе, вилами по воде. На самом деле, пока еще ничего не значит, потому что Трамп придет [к власти] еще через два месяца. Он еще 10 раз все эти кандидатуры поменяет в голове в своей, то есть еще 10 раз поменяет мнение», — считает эксперт.

При этом каждую кандидатуру должен согласовать конгресс, напомнил политолог. По его словам, сейчас Трамп прощупывает информационное пространство.

«Надо дождаться реальных политических шагов. <…> И плюс кандидаты должны быть согласованы конгрессом. Мало ли что считает Трамп. Они должны понравиться американскому истеблишменту», — подчеркнул Блохин.

Он добавил, что Келлог не является каким-то мастодонтом. Более авторитетной кандидатурой считается Ричард Гренелл.

«Каждую неделю одно и то же, разные кандидаты. [Трамп] тасует их, как карты в карточной игре», — заключил политолог.

Трамп в своей соцсети Truth Social заявил о назначении Келлога спецпосланником США по Украине. Политик заявил о выдающейся военной и деловой карьере кандидата на этот пост. Сам Келлог ранее заявил, что новая администрация США должна налаживать отношения с Россией через договоренности, а не санкции.

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