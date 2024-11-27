Спецпосланником США по Украине стал Кит Келлог

Специальным посланником Соединенных Штатов по Украине назначили Кита Келлога. Об этом сообщил победитель президентских выборов Дональд Трамп в соцсети Truth Social .

«Я очень рад назначить генерала Кита Келлога на должность помощника президента и специального представителя по Украине и России», — заявил политик.

По его словам, Келлог сделал выдающуюся деловую и военную карьеру, включая службу в сфере нацбезопасности.

Келлог — советник Трампа и генерал-лейтенант в отставке. Ранее он выразил уверенность, что новый президент США наладит контакты с ключевыми лидерами для разрешения российско-украинского конфликта. По мнению Келлога, администрация США должна налаживать отношения с Россией через договоренности, а не санкции.