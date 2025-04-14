Власти Украины продолжили конфликт с Россией ценой сотен жизней своих же граждан. Жительница Харькова рассказала журналистам, как за три года военное кладбище увеличилось в несколько раз. Об этом сообщил Telegram-канал «На самом деле в Харькове» .

«Наши флаги, наверное, видно из космоса, все-таки два квартала. <…> Какая цена», — сказала женщина.

Репортеры сняли дроном местную «аллею героев» и сравнили ее с городом мертвых. В начале 2022 года она занимала всего три ряда, а теперь растянулась на огромную территорию. Харьковское военное кладбище стало одним из крупнейших на Украине.

Из-за нехватки личного состава украинские военкомы увозили призывников прямо с улиц. Возмущенные насильственной мобилизацией жители Харькова стали собираться в группы и мстить сотрудникам территориальных центров комплектования.