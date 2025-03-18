Харьковчане собрались в группы для мести сотрудникам ТЦК

Жители Харькова и области начали собираться в группы, чтобы отомстить сотрудникам ТЦК и военкоматов. Об этом рассказала уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская в беседе с РИА «Новости» .

«Обстановка в Харькове и Харьковской области накалилась настолько, что харьковчане вынуждены собираться в группы, чтобы устраивать акты мести сотрудникам ТЦК», — рассказала она.

По словам Колесник-Лавинской, люди поджигают личные автомобили работников ТЦК и нападают на них. Некоторых сотрудников похитили, никто не знает, что с ними случилось после этого.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что облавы украинских военкоматов на мужчин превратили Харьков в женский город. По его словам, ситуация касается также всего юго-востока Украины, в том числе Одессы, Николаева и других городов.