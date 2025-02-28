Военкомы силой затащили мужчину в микроавтобус в Харькове

Пять сотрудников ТЦК избили и силой затащили мужчину в микроавтобус в Харькове

В Харькове пять сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) насильно мобилизовали мужчину, затащив его в микроавтобус после избиения. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Видео силовой мобилизации в Харькове. Трое сотрудников ТЦК избили мужчину, после чего при помощи еще двоих затащили его в свой бусик», — уточнил канал.

На опубликованных каналом кадрах видно, что сначала военкомы подбежали к мужчине на улице, причем с разных сторон, чтобы задержать. Микроавтобус оперативно подъехал, чтобы забрать мобилизованного.

Позже издание сообщило о неудавшейся мобилизации на рынке «Седьмой километр» в Одессе, где гражданские отбили у военкомов грузчика.

Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что снижение мобилизационного возраста на Украине приведет к общественным волнениям. По его словам, матери 18-летних парней окажут сопротивление военкомам, если те решат забрать их сыновей.