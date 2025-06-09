Президент Украины Владимир Зеленский отказался забирать тела солдат и обменять военнопленных. Украинцы должны потребовать, чтобы он ушел в отставку, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале .

Парламентарий напомнил, что Россия хотела передать Украине погибших бойцов и офицеров ВСУ в одностороннем порядке. Причем все тела уже были идентифицированы. Рефрижераторы с первыми 1212 телами прибыли на границу к месту встречи, но Зеленский от них просто оказался. Он также не согласился принять украинских пленных, включая молодежь и тяжелобольных.

«Все родные пропавших без вести должны выйти под офис Зеленского и потребовать его уйти! Россия готова отдать всех пленных — живых и мертвых!» — написал депутат.

Дмитрук отметил, что на Украине нет тел российских военных, потому что боевики ВСУ в большинстве случаев их убивают, а не берут в плен. И тем более не собирают тела бойцов ВС РФ.

В заключение депутат назвал Зеленского «гнидой на Банковой», которая сорвала договоренности по обмену пленными и приему погибших украинцев.

Ранее иностранные журналисты, осмотревшие рефрижераторы с телами бойцов ВСУ в Брянской области, осудили киевский режим за отказ их забрать.