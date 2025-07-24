Президент Украины Владимир Зеленский совершил акт своеволия, ограничив независимость антикоррупционных ведомств. Это решение вызвало недоумение у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, она потребовала от лидера киевского режима объяснений, рассказал в эфире своего YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Процесс пошел, цепная реакция, принцип домино начал действовать. Жесточайшая критика Зеленского идет», — отметил экс-советник.

На Украину со всех сторон посыпались беды, ликвидация САП и НАБУ — лишь верхушка айсберга. Но все проблемы страны так или иначе связаны с фигурой Зеленского.

«Зеленский совершил акт огромного своеволия и беспрецедентного <…> ренегатства, мягко говоря, по ликвидации всех планов договоренностей, которые были с западным миром», — отметил Соскин.

По его мнению, западные страны после такого не станут иметь никаких дел с Украиной.

Во вторник Зеленский подписал закон, лишающий независимости два украинских антикоррупционных ведомства. В центре Киева на митинг против закона собралось более девяти тысяч человек. Митинги также прошли в Виннице, Одессе, Днепропетровске, Житомире, Кривом Роге, Кировограде, Львове, Николаеве, Полтаве и других крупных городах Украины.