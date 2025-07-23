ЕК потребовала от Зеленского объяснений из-за ограничения антикоррупционных ведомств

Фон дер Ляйен обратилась к Зеленскому из-за ограничений НАБУ и САП

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросила президента Украины Владимира Зеленского объяснить, по какой причине в стране ограничили независимость двух главных антикоррупционных ведомств республики — НАБУ и САП. Об этом заявил представитель ЕК Гийом Мерсье, сообщило агентство AFP .

Он подчеркнул, что глава комиссии выразила «глубокую обеспокоенность последствиями принятия поправок в законодательство». Также фон дер Ляйен потребовала правительство разъяснить, почему на Украине отменили независимость органов по борьбе с коррупцией.

После скандального закона в республике начались протесты. Украинцы провели митинг в Киеве возле театра имени Франко, на протестную акцию пришли несколько сотен человек. Участники потребовали отставки главы офиса президента Андрея Ермака.

Ликвидация антикоррупционных органов также обеспокоила послов стран G7. Они планируют провести переговоры с украинским руководством в связи с новым законом.