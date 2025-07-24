Более 9 тысяч человек вышли на митинг в Киеве против ликвидации НАБУ

В центре Киева на митинг против закона о ликвидации независимости двух антикоррупционных ведомств собралось более девяти тысяч человек. Об этом сообщила полиция украинской столицы, ее процитировало издание «Общественное. Новости».

Митингующие выступают против закона, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским, который ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Участники митинга пригрозили, что если их требования не услышат, то они будут выходить на акции протеста ежедневно.

Митинги, помимо Киева, проходят в Виннице, Одессе, Днепропетровске, Житомире, Кривом Роге, Кировограде, Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно, Тернополе, Харькове и других крупных городах Украины.

Еврокомиссия потребовала от украинского лидера объяснений о причинах ограничения независимости двух главных антикоррупционных ведомств страны.