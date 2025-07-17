Верховная рада утвердила Свириденко премьер-министром Украины

Верховная рада утвердила Юлию Свириденко в должности премьер-министра Украины. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Кандидатуру 39-летней Свириденко, до того занимавшей должность первого вице-премьера — министра экономики, поддержали 262 депутата.

Предыдущий глава правительства — Денис Шмыгаль — подал в отставку 15 июля. Он занимал свой пост с 2020 года, что стало рекордом по продолжительности для украинских премьеров. В новом кабинете министров Владимир Зеленский предложил ему должность главы Минобороны. Ожидается, что свои кресла сохранят еще несколько министров.

Нынешний министр обороны — Рустем Умеров — в свою очередь, может стать послом Украины в США вместо Оксаны Маркаровой, отставку которой анонсировали на прошлой неделе.