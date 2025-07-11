Зеленский подтвердил скорую отставку посла Украины в США Маркаровой

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о грядущей отставке посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Информацию об этом распространила украинская газета «Страна.ua».

По данным издания, вместо Маркаровой новым послом может стать министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Если я решу, что новым послом будет Умеров, это, естественно, повлияет на расклады в правительстве», — привело издание слова Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский на брифинге после саммита в Риме заявил, что переговоров России и Украины пока не будет, так как еще не до конца выполнены предыдущие договоренности. Его слова привел RT.

Также украинский лидер заявил, что Германия выразила готовность передать Украине два зенитно-ракетных комплекса Patriot.