Нардеп Железняк: Рада ратифицировала соглашение о создании трибунала против РФ

Верховная рада Украины большинством голосов приняла ратификацию соглашения о создании трибунала против России. Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

«Верховная рада ратифицировала соглашение между Советом Европы и Украиной о создании Специального трибунала по агрессии против Украины», — написал он.

Ратификацию поддержали 323 украинских депутата, голосов против не было. Еще 15 депутатов участия в заседании парламента не приняли.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук ранее призвал украинцев к очередному государственному перевороту, чтобы свергнуть главу киевского режима Владимира Зеленского. По словам украинского нардепа, его правление в результате привело страну к катастрофе, а население превратилось в живой щит для удержания собственной власти.

Дмитрук подчеркнул, что украинцы хотят проведения выборов, установления мира, восстановления порядка и отмены диктатуры.