Верховная рада приняла отставку Шмыгаля с поста министра обороны Украины

Депутаты Верховной рады Украины большинством голосов приняли отставку министра обороны Дениса Шмыгаля и назначили на освободившийся пост первого вице-премьера правительства министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Об этом сообщила пресс-служба украинского парламента.

За отставку Шмыгаля проголосовали 265 депутатов, назначение Федорова на пост министра обороны Украины одобрили 270 народных избранников.

«Я покидаю эту должность с уверенностью, что последующие процессы станут фундаментом для дальнейших изменений и реформ», — привело заявление Шмыгаля «РБК-Украина».

Денис Шмыгаль возглавил Министерство обороны Украины в июле 2025 года после пяти лет работы на посту премьер-министра.

О назначении новым руководителем оборонного ведомства Михаила Федорова украинский лидер Владимир Зеленский объявил в начале января. Он пояснил, что за решением стоит изменение формата работы министерства.