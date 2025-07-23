Верховная рада не смогла определиться, подписал Зеленский закон об ограничениях НАБУ или нет
Зеленский подписал закон об ограничениях антикоррупционных органов на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ограничивающий независимость антикоррупционных органов. Документ разместили на сайте Верховной рады.
Законопроект № 12414 обозначили на сайте Рады пометкой «возвращен с подписью президента». Информация о новом законе появилась в украинских СМИ.
Однако позже на сайте Верховной рады отметка о том, что деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины ограничена, исчезла. Появилась отметка, что закон «готовится к подписанию».
Пока Рада определяется, подписан закон или нет, сотрудники СБУ и Генпрокуратуры проводят обыски у детективов НАБУ. В бюро заявили, что обыски проходят без постановления суда.
В Киеве и Львове начались массовые протесты против ограничения полномочий антикоррупционных ведомств. На акции вышли несколько сотен человек, они требуют отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака.