Верховная рада не смогла определиться, подписал Зеленский закон об ограничениях НАБУ или нет

Законопроект № 12414 обозначили на сайте Рады пометкой «возвращен с подписью президента». Информация о новом законе появилась в украинских СМИ.

Однако позже на сайте Верховной рады отметка о том, что деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины ограничена, исчезла. Появилась отметка, что закон «готовится к подписанию».

Пока Рада определяется, подписан закон или нет, сотрудники СБУ и Генпрокуратуры проводят обыски у детективов НАБУ. В бюро заявили, что обыски проходят без постановления суда.

В Киеве и Львове начались массовые протесты против ограничения полномочий антикоррупционных ведомств. На акции вышли несколько сотен человек, они требуют отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака.