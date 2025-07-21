СБУ и Генпрокуратура Украины пришли с обысками к детективам НАБУ

Сотрудники СБУ и Генпрокуратуры проводят обыски у детективов Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

По его информации, причиной стал один из высокопоставленных сотрудников агентства, у отца которого нашли российское гражданство и совместный бизнес с сыном. Мать мужчины живет в Киеве, но поддерживает Россию, добавили в СБУ.

В самом НАБУ заявили, что обыски проходят без постановления суда.

Ранее франко-украинскую переводчицу в Еврокомиссии обвинили в шпионаже из-за того, что она делала записи на закрытой встрече Владимира Зеленского с европейскими чиновниками. Выяснилось, что ее родители родились и выросли в России.