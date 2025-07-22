На Украине начались протесты против ликвидации антикоррупционных органов

На Украине начались протесты против ликвидации НАБУ и САП

Массовые протесты против ликвидации антикоррупционных органов начались в Киеве и Львове. Об этом сообщили украинские СМИ.

Верховная рада Украины во вторник поддержала законопроект № 12414, ограничивающий полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Президент Владимир Зеленский уже подписал документ, что вызвало резкую критику оппозиции.

Во Львове у памятника Тарасу Шевченко уже собрались протестующие против законопроекта № 12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП.

В Киеве митинг прошел у театра имени Франко вблизи офиса президента. По данным издания «Страна.ua», на акцию пришли несколько сотен человек. Они в нецензурной форме требуют отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

По данным издания, СБУ провели обыски у сотрудников НАБУ в разных регионах страны по подозрениям в госизмене и коррупции, однако мероприятия проходят без судебных постановлений. Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что эти действия стали ответом Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции.

Послы стран G7 выразили обеспокоенность давлением на антикоррупционные органы. Они планируют обсудить ситуацию с украинским руководством.

Ранее массовый митинг прошел на Майдане в Киеве. Его устроили семьи солдат ВСУ, числящихся пропавшими без вести, которые не получают положенной им помощи.