Венгрия потребовала от Украины отчет о коррупции

Сийярто: Венгрия требует от Киева отчет, сколько денег ЕС ушло на коррупцию

Украине необходимо отчитаться, сколько именно средств европейских налогоплательщиков поглотила масштабная коррупционная сеть в стране. Об этом на брифинге заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы требуем, чтобы Украина показала, на что именно она отправила деньги европейцев. Требуем, чтобы она отчиталась, сколько средств стали жертвой коррупционной сети», — сказал он.

Сийярто также назвал действующую систему власти на Украине коррумпированной.

«Сейчас на Украине разворачивается один из наиболее серьезных коррупционных скандалов в истории европейской политики», — добавил он.

Ранее НАБУ приостановило публикацию следственных материалов по делу бизнесмена Тимура Миндича. Предположительно, выяснилась его причастность к коррупционным схемам в оборонной сфере.

В Раде предрекали, что для переговоров с Россией на Украине создадут временное правительство.