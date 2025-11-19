На Украине создадут временное правительство для подписания мирного соглашения с Россией. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, сообщил Telegram-канал «Политика Страны» .

Нардеп назвала увольнение главы офиса президента Андрея Ермака вопросом даже не к парламенту, а к возможному «самосохранению Зеленского». По ее словам, дальше все увидят условия мирного соглашения, будет создано временное правительство, которое можно назвать и антикризисным, и антикоррупционным.

«Это будет правительство на несколько месяцев, которое подготовит страну к выборам, проведет переговорный процесс, подпишет мировое соглашение», — заявила Скороход.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что киевский режим не заинтересован в прекращении боевых действий. Он не исключил, что спецоперация завершится в 2026 году по инициативе Запада, причем Зеленского отправят в отставку и заключением мира займется переходное коалиционное правительство.